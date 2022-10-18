"Проти нас бореться непорозуміння": Арестович про потуги РФ щодо обстрілів об'єктів енергетики України

Олексій Арестович вважає, що у РФ відсутні механізми, які можуть змінити правила гри.

Росія вкотре атакувала сьогодні, 18 жовтня, об'єкти енергетичної інфраструктури України. Як вважає радник Офісу президента Олексій Арестович, такі потуги РФ все одно не здатні змінити правила гри РФ на полі бою.

Про це він повідомив в Мережі.

"Нюанс цих визначних зусиль РФ полягає в тому, що ми посидимо деякий час з обмеженнями води, світла та тепла. Вже працює наша зенітна артилерія та розгортається система боротьби з дронами. На підході – вітчизняні (і не лише) ударні дрони, у товарних кількостях. Путіноїди ж, після провалу героїчного використання мобілізованих та іранських "тарахтєлок", перестануть існувати як організована сила, здатна до вирішення якихось великих завдань. Тому що у них відсутні соціальні механізми для значного нового зусилля розміром з мобілізацію та отримання зброї, яка ще раз здатна змінити правила гри", - написа він.

Він додав, що один з варіантів, який розглядає Росія, це закупити балістичні ракети в Ірану. Втім, вважає Арестович, і проти цієї зброї в України незабаром знайдеться протидія.

"Так, швидкість західних поставок особисто для мене залишає робити кращого, але нюанс у тому, що нам ці поставки здійснює блок країн, який утримує 50% світової економіки, а проти нас бореться непорозуміння, яке ледве налічує 1,5% – результат боротьби трохи передбачуваний. Переходимо з непроханими гостями на вирішальну стадію спілкування на ви: - Ви*бемо, висушимо, викинемо", - написав Арестович.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ракетні удари по містах України не вплинуть на ситуацію на фронті. За його словами, українці налаштовані на перемогу і жодні страшилки Путіна їх не лякають.

Сьогодні, 18 жовтня, Росія продовжила завдавати масовані терористичні удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Пошкоджено два об'єкти ДТЕК Енерго. Енергетичне обладнання зазнало серйозних ушкоджень. Відомо, що постраждали 7 працівників, один загинув.

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