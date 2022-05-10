Сейм Литвы единогласно признал Россию государством-террористом

В Литве парламент проголосовал за признание России государством-террористом.

За соответствующую резолюцию проголосовали все 128 депутатов Сейма.

Об этом сообщает издание Lrt.lt.

В литовском парламенте заявили, что кремлевский режим стремится уничтожить украинскую нацию, поэтому такие действия должны быть признаны геноцидом, а Россия является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.

В принятой резолюции Сейм констатировал, что вооруженные силы РФ и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель. Их действия преследуют полное или частичное уничтожение украинской нации, излома ее духа путем убийства ее членов целыми семьями, в частности детей, похищения их, пытки, изнасилования, в частности несовершеннолетних, издевательств над телами убитых и замученных.

"Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее начавшегося 24 февраля 2022 года политического и военного руководства геноцидом украинского народа", — говорится в резолюции.

В принятой резолюции отмечается, что все виновные в смертях украинцев должны быть наказаны, а международное сообщество должно создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины.

"Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", — говорится в резолюции.

Напомним, что отстранение президента России Владимира Путина от власти является единственным способом оградить мероприятие и его союзников от будущих угроз со стороны Кремля. Пока существует путинский режим, намеревающийся вести войны за пределами российской территории, окружающие его страны находятся в опасности.