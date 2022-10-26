"Рух" убедительной победой стартовал во втором раунде Юношеской лиги УЕФА

Львовский "Рух" на выезде обыграл турецкий "Галатасарай" в первом матче 2-го раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА. Встреча на стадионе "Али Сами Йен" в Стамбуле завершилась со счетом 1:3 .

Уже на пятой минуте украинскую команду вывел вперед Андрей Столярчук, а через три минуты автоголом отличился игрок хозяев Умут Эрдем.

Еще до перерыва Хамза Акман сократил отставание турков, но во втором тайме львовяне вернули себе преимущество в два мяча. На 79-й минуте окончательный счет в поединке установил Роман Добрянский.

Ответный матч между "Рухом" и "Галатасараем" состоится 2 ноября в Польше. Победитель противостояния попадет в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

Напомним, накануне донецкий "Шахтер" досрочно вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. "Горняки", идущие в турнире Путем Лиги чемпионов, гарантировали себе второе место в группе и путевку в 1/16 финала.

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