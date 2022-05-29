Россияне испытали гиперзвуковую ракету "Циркон": видео

Ракета, которую практически невозможно уничтожить, была выпущена из фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море недалеко от границы Финляндии.

В субботу, 28 мая, в Министерстве обороны РФ сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты "Циркон", поразившей цель на расстоянии около 1000 километров.

Видео запуска ракеты публикуют российские СМИ

По информации Минобороны России ракета была выпущена из фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море по цели в Белом море на расстоянии около 1000 км. В российском оборонном ведомстве отчитываются, что цель была успешно поражена.

Испытания проходили на фоне усиления присутствия НАТО в Балтийском море и по соседству с Финляндией и Швецией, которые подали заявки для вступления в Альянс. Такие действия РФ называют еще одним бряцанием оружием для устрашения стран Запада.

В прошлом году Северный флот России провел не менее 12 испытаний этих гиперзвуковых ракет, которые, по данным российской армии, способны достигать девятикратной скорости звука.

Нынешнее испытание состоялось в то время, когда Россия несет большие потери в боевых действиях в Украине. Очевидно, его целью была демонстрация миру своей силы и прогресса в ракетных технологиях.

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Некоторые западные эксперты подвергают сомнению зрелость нового поколения российского оружия, но в то же время признают, что сочетание скорости, высоты и маневренности гиперзвуковых ракет затрудняет их захват.

Напомним, в городе Королев Московской области, который называют "космической столицей" России, из склада оборонного предприятия похитили более 7 тонн титана. Это сырье используется для изготовления некоторых типов боевых ракет.

Жданов: в России ракеты никогда не закончатся, она и дальше будет обстреливать всю Украину - ТСН

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