Росіяни випробували гіперзвукову ракету "Циркон": відео

Ракета, яку практично неможливо знищити, була випущена з фрегата “Адмірал Горшков” у Баренцевому морі недалеко від кордону Фінляндії.

У суботу, 28 травня, в Міністерстві оборони РФ повідомили про успішне випробування гіперзвукової ракети “Циркон”, яка вразила ціль на відстані близько 1000 кілометрів.

Відео запуску ракети публікують російські ЗМІ.

За інформацією Міноборони Росії ракета була випущена з фрегата “Адмірал Горшков” у Баренцевому морі по цілі в Білому морі на відстані близько 1000 км. В російському оборонному відомстві звітують, що ціль була успішно вражена.

Випробування відбувалися на тлі посилення присутності НАТО в Балтійському морі та по сусідству з Фінляндією та Швецією, які подали заявки для вступу в Альянс. Такі дії РФ називають ще одним брязканням зброєю для залякування країн Заходу.

Минулого року Північний флот Росії провів щонайменше 12 випробувань цих гіперзвукових ракет, які, за даними російської армії, здатні досягати дев'ятикратної швидкості звуку.

Нинішнє випробування відбулося в той час, коли Росія зазнає великих втрат у бойових діях в Україні. Очевидно його метою була демонстрація світові своєї сили та прогресу в ракетних технологіях.

Також читайте Росіяни масовано обстріляли ракетами Сумську область

Деякі західні експерти ставлять під сумнів зрілість нового покоління російської зброї, але в той же час визнають, що поєднання швидкості, висоти та маневреності гіперзвукових ракет ускладнює їх захоплення.

Нагадаємо, місті Корольов Московської області, яке називають “космічною столицею” Росії, зі складу оборонного підприємства викрали понад 7 тонн титану. Ця сировина використовується для виготовлення деяких типів бойових ракет.

Жданов: у Росії ракети ніколи не закінчаться, вона й далі обстрілюватиме всю Україну - ТСН

Читайте також: