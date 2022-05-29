День Києва 2022: дата, історія свята, привітання і картинки

Щорічно День Києва припадає на останню неділю травня. ТСН.ua розповідає про історію свята. В матеріалі також зібрані привітання на День Києва, картинки українською.

День Києва 2022: дата святкування

2022 року День Києва припадає на 29 травня. До повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року кияни починали святкувати день народження рідного міста ще в суботу. У зв'язку з агресією Росії, воєнним станом та комендантською годиною для дорослих жодних масштабних заходів не передбачено. Можна відвідати виставки, концерти та пішохідні екскурсії. Дитячі заходи здебільшого будуть проходити в онлайн-форматі. А більш детальну інформацію про заходи в День Києва 2022 можна знайти на офіційному сайті КМДА.

Однак цей день - чудовий привід привітати жителів одного з найстаріших та найкрасивіших міст Європи.

День Києва: історія свята

День народження Києва почали святкувати 1982 року. Приурочили подію до 1500-річчя від умовної дати заснування міста. Тоді в Києві під егідою ЮНЕСКО пройшла низка заходів: театральні постанови, відкриття пам'ятників тощо.

Потім про свято на деякий час забули. Але від 1987 року День Києва почали святкувати щорічно.

День Києва: привітання

Вітаю з Днем Києва! Цього теплого травневого дня хочу побажати улюбленій столиці всього доброго, світлого, найкращого. Нехай Київ завжди тішить своїх мешканців та гостей чистими вулицями, чистими помислами і чистими справами. Нехай це красиве місто дарує багато позитивних емоцій, хороших новин, приємних моментів і постійного кругообігу яскравих подій.

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Дорогі кияни, вітаю вас із днем народження вашого міста! Бажаю міцного здоров'я, незмінної удачі, благополуччя, добра, радості, любові, щастя, гарного настрою, посмішок, яскравих вражень. Нехай тепло і затишок завжди наповнюють ваші оселі, нехай сонячне світло зігріває за будь-якої погоди, а бажання виконуються при одній думці про них.

***

Дорогі кияни, вітаю вас із днем народження вашого міста! Бажаю міцного здоров'я, незмінної удачі, благополуччя, добра, радості, любові, щастя, гарного настрою, посмішок, яскравих вражень. Нехай тепло і затишок завжди наповнюють ваші оселі, нехай сонячне світло зігріває за будь-якої погоди, а бажання виконуються при одній думці про них.

***

Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, надзвичайне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

***

Київ – місто історичне,

Йому вже багато літ.

А воно красиве, вічне,

Навесні каштанів цвіт.

З нього почалась держава

У прадавні ще часи…

В ньому наша міць і слава,

В ньому предків голоси.

***

Іменинник Київ-град нам шалено подобається,

Білими каштанами здавна він славиться!

Кияни, вам бажаю доброти та світла,

Нехай любов'ю та теплом буде життя зігріте!

Картинки на свято українською

День Києва: привітання / Фото: ТСН.ua

День Києва: привітання / Фото: ТСН.ua

День Києва: привітання / Фото: ТСН.ua

День Києва: привітання / Фото: ТСН.ua

День Києва: привітання / Фото: ТСН.ua

День Києва: привітання / Фото: ТСН.ua

День Києва: привітання / Фото: ТСН.ua

День Києва: привітання / Фото: ТСН.ua

День Києва: привітання / Фото: ТСН.ua