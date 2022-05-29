Астрологічний прогноз на 29 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: "сатанинський" місячний день, який вважається найнебезпечнішим у всьому місячному календарі, він завершує місячний цикл і належить до днів Гекати – коли на небі не видно Місяця. Велика ймовірність різного роду конфліктів і сварок, які безпосередньо і негативно впливають на стосунки між людьми, тому не варто їх допускати. Не можна також розпочинати нові справи та проводити операції з нерухомістю.

Символ дня: спрут.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: чорні перли, перламутр, кахолонг (перлинний агат).

За яку частину тіла відповідає: анус, пряма кишка.

Хвороби дня: внаслідок нестабільного психоемоційного стану може виникнути нудьга та депресія, що не найкращим чином позначиться на самопочутті та стані організму в цілому. Не варто застосовувати неперевірені методи лікування – вони можуть спричинити несподівані побічні ефекти.

Сни дня: сни нинішньої ночі, найімовірніше, будуть страшними й моторошними, але, на щастя, не справдяться.

Афоризм дня: "У цьому темному світі вважай істинним лише духовне багатство, бо воно ніколи не знеціниться" (Омар Хаям).

Геометрична фігура дня: квадрат – символ надійності та стабільності.

Ангел-охоронець дня: Освада – захищає від сутностей темряви й мороку.

Магія та містика дня: ворожити треба лише в разі крайньої потреби.

Табу дня: категорично не рекомендується спілкуватися із незнайомцями.

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