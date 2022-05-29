Астрологический прогноз на 29 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: "сатанинский" лунный день, который считается самым опасным во всем лунном календаре, он завершает лунный цикл и относится к дням Гекаты – когда на небе не видно Луны. Велика вероятность разного рода конфликтов и ссор, которые самым непосредственным – и негативным – образом влияют на отношения с людьми, поэтому не стоит их допускать. Нельзя также начинать новые дела и проводить сделки с недвижимостью.

Символ дня: спрут.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: алый.

Счастливые камни дня: черный жемчуг, перламутр, кахолонг (жемчужный агат).

За какую часть тела отвечает: анус, прямая кишка.

Болезни дня: вследствие нестабильного психоэмоционального состояния может возникнуть хандра и депрессия, что не лучшим образом отразится на самочувствии и состоянии организма в целом. Не стоит применять непроверенные методы лечения – они могут дать неожиданные побочные эффекты.

Сны дня: сны нынешней ночи, скорее всего, будут страшными и пугающими, но, к счастью, не сбудутся.

Афоризм дня: "В этом темном мире считай истинным только духовное богатство, ибо оно никогда не обесценится" (Омар Хайям).

Геометрическая фигура дня: квадрат – символ надежности и стабильности.

Ангел-хранитель дня: Освада – защищает от сущностей тьмы и мрака.

Магия и мистика дня: гадать нужно только в случае крайней необходимости.

Табу дня: категорически не рекомендуется общаться с незнакомцами.

Читайте также: