День Киева 2022: дата, история праздника, поздравления и картинки

Ежегодно День Киева приходится на последнее воскресенье мая. ТСН.ua рассказывает об истории праздника. В материале также собраны поздравления на День Киева, картинки на украинском.

День Киева 2022: дата празднования

2022 День Киева приходится на 29 мая. До полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 киевляне начинали праздновать день рождения родного города еще в субботу. В связи с агрессией России, военным положением и комендантским часом для взрослых никаких масштабных мер не предусмотрено. Вы можете посетить выставки, концерты и пешеходные экскурсии. Детские мероприятия будут проходить в онлайн-формате. А более подробную информацию о мероприятиях в День Киева 2022 года можно найти на официальном сайте КГГА.

Однако этот день – прекрасный повод поздравить жителей одного из самых старых и красивых городов Европы.

День Киева: история праздника

День рождения Киева начали праздновать в 1982 году. Приурочили событие к 1500-летию условной даты основания города. Тогда в Киеве под эгидой ЮНЕСКО прошел ряд мероприятий: театральные постановки, открытие памятников и т.п.

Потом о празднике на время забыли. Но с 1987 года День Киева начал праздновать ежегодно.

День Киева: приветствие

Поздравляю с Днем Киева! В этот теплый майский день хочу пожелать любимой столице всего доброго, светлого, лучшего. Пусть Киев всегда радует своих жителей и гостей по чистым улицам, чистым помыслам и чистым делам. Пусть этот красивый город дарит много положительных эмоций, хороших новостей, приятных моментов и постоянного круговорота ярких событий.

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Дорогие киевляне, поздравляю вас с днем рождения вашего города! Желаю крепкого здоровья, неизменной удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют ваши дома, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одном мнении о них.

***

Дорогие киевляне, поздравляю вас с днем рождения вашего города! Желаю крепкого здоровья, неизменной удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют ваши дома, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одном мнении о них.

***

Город сильный, город славный,

Город древний, замечательный,

Столица Украины,

С Днем рождения поздравляем,

Процветание желаем!

***

Киев – город исторический,

Ему уже много лет.

А оно красивое, вечное,

Весной цветы каштана.

С него началось государство

В древние времена…

В нем наша мощь и слава,

В нем предков голоса.

***

Именинник Киев-град нам безумно нравится,

Белыми каштанами издавна он славится!

Киевляне, вам желаю доброты и света,

Пусть любовью и теплом будет жизнь согрета!

Картинки на праздник на украинском

День Киева: приветствие / Фото: ТСН.ua

День Киева: приветствие / Фото: ТСН.ua

День Киева: приветствие / Фото: ТСН.ua

День Киева: приветствие / Фото: ТСН.ua

День Киева: приветствие / Фото: ТСН.ua

День Киева: приветствие / Фото: ТСН.ua

День Киева: приветствие / Фото: ТСН.ua

День Киева: приветствие / Фото: ТСН.ua

День Киева: приветствие / Фото: ТСН.ua