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Росіяни масовано обстріляли ракетами Сумську область

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Росіяни масовано обстріляли ракетами Сумську область

Ілюстративне фото / Фото: Держприкордонслужба України

Під вечір суботи, 28 травня, російські окупанти обстріляли Сумську область - прикордоння та Сумський район.

Після 12:00 окупанти випустили з російського Троєбортного п'ять мінометних мін по прикордонній території Шосткинського району.

Близько 16:00 російський літак здійснив шість пусків некерованими ракетами по прикордонних територіях Сумського району. Ракети влучали поза межами населених пунктів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Росіяни здійснили ракетний обстріл Сумського району. Деталі згодом", - зазначив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Нагадаємо, в район населеного пункту Лунінець Брестської області, що за 50 км від українського кордону, переміщено дивізіон ОТРК "Іскандер-М"

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