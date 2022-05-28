У МВС розповіли, скільки людей вдалося вивезти з-під вогню на Сході

У МВС розповіли, скільки людей вдалося вивезти з-під вогню на Сході

Протягом минулої доби на Донбасі ДСНСники розвантажили 31 тонну гуманітарної допомоги і вивезли 83 особи

Протягом минулої доби співробітники ДСНС розвантажили гуманітарну допомогу для населення міст Мирноград, Покровськ, Добропілля, Торецьк та Бахмут.

Про це повідомляє МВС України.

Крім того, повідомляється, що загальний обсяг розвантаженої гуманітарної допомоги становить 31 тонну.

Також за минулу добу проведена евакуація 83-х осіб (з них 28 дітей та одна особа з обмеженими можливостями) з населених пунктів Суха Балка Бахмутського району, Райгородок та Миколаївка Краматорського району.

Зазначається, що всього від 24 лютого співробітники ДСНС евакуйували з населених пунктів Донецької області 8 363 особи.

Зазначимо, траса "Лисичанськ-Бахмут" під постійним ворожим вогнем, пересування нею небезпечне. Але можливість підвезення гумвантажів та евакуація населення не втрачена.

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