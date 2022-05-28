Міноборони розвіяли фейк Кремля про "окупований" Лиман

У Міністерстві оборони України відреагували на заяви керівництва Росії про нібито взяття під контроль села Лиман Луганської області. В українському оборонному відомстві назвали це фейком Кремля.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр порадила українцям довіряти лише тій інформації, яку надає Генеральний штаб Збройних Сил України або Міноборони.

Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

"Станом на зараз там, у Лимані, тривають запеклі бої. Поки не завершиться їхній певний етап, некоректно говорити про якісь остаточні результати та робити висновки", – наголосила Маляр.

Нагадаємо, американська компанія Maxar Technologies показала нові супутникові знімки ворожої техніки поблизу Лиману. На знімках видно руйнування в Попасній та поблизу Лимана.

Як повідомляли в Генштабі ЗСУ, російські окупанти продовжують штурм на Донбасі на усіх гапрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, завдає ракетних ударів. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

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