В Минобороны развеяли фейк Кремля об "оккупированном" Лимане

В Министерстве обороны Украины отреагировали на заявления руководства России о якобы взятии под контроль села Лиман Луганской области. В украинском оборонном ведомстве назвали это фейком Кремля.
Заместитель министра обороны Анна Маляр посоветовала украинцам доверять только информацию, которую предоставляет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины или Минобороны.
Об этом она сказала в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.
"По состоянию на сейчас там, в Лимане, продолжаются ожесточенные бои. Пока не завершится их определенный этап, некорректно говорить о каких-то окончательных результатах и делать выводы", — подчеркнула Маляр.
Напомним, американская компания Maxar Technologies показала новые спутниковые снимки вражеской техники вблизи Лимана. На снимках видны разрушения в Попасной и близ Лимана.
Как сообщали в Генштабе ВСУ, российские оккупанты продолжают штурм на Донбассе на всех гапрямках. Враг продолжает огневое поражение подразделений вдоль линии столкновения, наносит ракетные удары. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.
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