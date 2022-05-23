РФ готовится "на всех фронтах": Маляр предупредила об угрозе из Беларуси и Приднестровья

РФ готовится "на всех фронтах": Маляр предупредила об угрозе из Беларуси и Приднестровья

Угроза дальнейшего использования территории Беларуси и непризнанного Приднестровья для нанесения ударов по Украине до сих пор существует.

Россия "на всех фронтах" готовится к возможным ударам и провокациям, однако Украина знает об этих угрозах и готовится ко всем сценариям.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.

Ведущая: "Беларусь продолжает военные учения на границе. Там зафиксировали движение "Искандеров" в сторону украинской границы. Вместе с тем Лукашенко обратился к генсеку ООН, где заверил, что Беларусь не является агрессором. Сохраняется ли сейчас угроза со стороны Беларуси?"

Маляр: "Сразу опровергну, что Беларусь не является агрессором. Дело в том, что, согласно нормам международного права, страна, которая дает свою территорию третьей стране – агрессору, сейчас России – для совершения агрессии против другого государства, так же является соучастником этого международного преступления — агрессии, а простым бытовым языком — войны. Поэтому Беларусь должна понимать, что они так же сегодня, давая свою территорию, причастна к этой войне в прямом смысле".

Замминистра обороны предупредила, что угроза дальнейшего использования территории Беларуси для нанесения ударов по Украине не исчезла.

Также существует риск, что Кремль использует территорию Приднестровского региона Молдовы в войне с Украиной.

"Россия действительно, как говорится, на всех фронтах готовится для возможных и ударов, и маневров, и для того, чтобы осуществлять там дальнейшую эскалацию. Мы обо всех этих угрозах знаем и, собственно, готовимся ко всем сценариям", — подытожила Маляр.

Ранее Анна Маляр рассказала о ситуации на востоке и юге. Там ведутся боевые действия и ситуация там крайне сложная.

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