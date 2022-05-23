"Тут действительно очень горячо": Маляр – о ситуации на востоке и юге

"Тут действительно очень горячо": Маляр – о ситуации на востоке и юге

На юге и востоке Украины идут боевые действия и ситуация там крайне сложная.

Однако самое трудное сейчас именно на востоке — в Донецкой и Луганской областях. Там российские оккупанты пытаются оцепить украинских военных.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.

"На сегодняшний день юг и восток — активная зона боевых действий. Там на сегодняшний день действительно очень горячо. Самое жаркое сегодня на востоке — это Донецкая и Луганская области. Действительно ситуация крайне сложная. Российские войска пытаются окружить наши войска, им пока это не удается. Но борьба очень серьезная сейчас идет", — отметила Маляр.

По ее словам, Россию интересует не только выход на географические границы Донецкой и Луганской областей, но и юг Украины.

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"Безусловно, они готовятся на всей линии границы, где они могут это делать, и уже даже на тех линиях, где есть временно занятые ими территории. С тех территорий так же они ведут огонь и там же они расположили свои средства ПВО", — говорит заместительница главы Минобороны.

Маляр заверила, что ВСУ мощно сопротивляются.

"Все ждут, чем это завершится. Завершится, конечно, нашей победой. Но мы должны иметь терпение и понимать, в каких сложных условиях находятся наши военные", — подытожила она.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной Херсонской области военные РФ массово и жестоко изнасилуют детей на глазах у родителей.

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