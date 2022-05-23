"Тут дійсно дуже гаряче": Маляр – про ситуацію на сході та півдні

"Тут дійсно дуже гаряче": Маляр – про ситуацію на сході та півдні

На півдні та сході України точаться бойові дії і ситуація там вкрай складна.

Проте найважче наразі саме на сході - у Донецькій та Луганській областях. Там російські окупанти намагаються оточити українських військових.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"На сьогодні південь і схід - активна зона бойових дій. Там на сьогодні дійсно дуже гаряче. Найгарячіше сьогодні на сході - це Донецька та Луганська області. Дійсно ситуація вкрай складна. Російські війська намагаються оточити наші війська, їм поки що це не вдається. Але боротьба дуже серйозна зараз триває", - зазначила Маляр.

За її словами, Росію цікавить не тільки вихід на географічні кордони Донецької та Луганської областей, але й південь України.

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"Безумовно, вони готуються на всій лінії кордону, де вони можуть це робити, і вже навіть на тих лініях, де є тимчасово зайняті ними території. З тих територій так само вони ведуть вогонь і там же вони розташували свої засоби ППО", - каже заступниця очільника Міноборони.

Маляр запевнила, що ЗСУ потужно чинять опір.

"Всі чекають, чим це завершиться. Завершиться, звісно, нашою перемогою. Але ми повинні мати терпіння і розуміти, в яких складних умовах перебувають наші військові", - підсумувала вона.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій Херсонщині військові РФ масово та жорстоко зґвалтують дітей на очах у батьків.

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