В Генштабе рассказали, что происходит на границе с Беларусью

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на границе с Беларусью.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения ВС Беларуси выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 23 мая.
Вместе с тем, остается угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси.
"На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. Угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории Республики Беларусь остается", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что по состоянию на 23 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 29,2 тысячи человек.
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