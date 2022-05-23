В Генштабе рассказали, что происходит на границе с Беларусью

В Генштабе рассказали, что происходит на границе с Беларусью

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на границе с Беларусью.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения ВС Беларуси выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 23 мая.

Вместе с тем, остается угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси.

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"На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. Угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории Республики Беларусь остается", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что по состоянию на 23 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 29,2 тысячи человек.

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