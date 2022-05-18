Муж Камалии приобрел два истребителя для украинской армии

Украинская певица Камалия поделилась, как ее муж, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур, помогает Украине.

По словам исполнительницы Захур, вместе с другими богатыми друзьями, приобрел для украинских бойцов самолеты-истребители. Об этом она рассказала в программе "Ранок з Україною". Также Камалия призналась, что ее муж не хочет разглашать, что помогает украинской армии:

"Захур дал мне зеленый свет, это рассказать. Потому что они эти вопросы скрывали. Два самолета-истребителя они дали Украине и помогают Украине, но не разглашают", — сказала артистка.

В свою очередь, пользователи посоветовали другим состоятельным людям брать пример с мужа Камалии: "Настоящий мужчина! Если бы каждый миллионер купил для ВСУ по два истребителя... Потому что некоторые экс-президенты с деньгами, только фоткаются для пиара...", "Спасибо! Человек сделал дело, а не ходит фоткается по Киеву в бронике (которых не хватает ребятам на передовой)", "Вы наши герои в тылу".

Отметим, что ранее Камалия рассказывала, что за день до начала войны ее дети вместе с мужем вылетели в Лондон – они прислушались к друзьям из Великобритании, которые предупреждали о грядущем полномасштабном вторжении РФ.

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