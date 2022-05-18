Чоловік Камалії придбав два винищувачі для української армії

Українська співачка Камалія поділилася, як її чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, допомагає Україні.

За словами виконавиці Захур, разом з іншими заможними друзями, придбав для українських бійців літаки-винищувачі. Про це вона розповіла у програмі "Ранок з Україною". Також Камалія зізналася, що її чоловік не хоче розголошувати, що допомагає українській армії:

"Захур дав мені зелене світло, це розповісти. Тому що вони ці питання приховували. Два літаки-винищувачі вони дали Україні і допомагають Україні, але не розголошують", - сказала артистка.

Своєю чергою, юзери порадили іншим заможним людям брати приклад з чоловіка Камалії: "Справжній чоловік! Якби кожен мільйонер купив для ЗСУ по два винищувачі… Бо деякі експрезиденти з грошима, тільки фоткаються для піару…", "Дякуємо! Людина зробила справу, а не ходить фоткається по Києву у броніку (яких не вистачає хлопцям на передовій)", "ви наші герої у тилу".

Зазначимо, що раніше Камалія розповідала, що за день до початку війни її діти разом із чоловіком вилетіли до Лондона – вони дослухалися до друзів із Великої Британії, які попереджали про прийдешнє повномасштабне вторгнення РФ.

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