США могут снять санкции с Беларуси ради экспорта украинского зерна

США рассматривают возможность шестимесячной отмены санкций в отношении белорусского производства калийных удобрений в обмен на транзит украинского зерна.

Представители ООН надеются, что попытки вывести белорусский и российский калий на рынок будут способствовать урожаю зерновых за пределами региона и побуждают эти страны к свободной торговле продовольствием.

Об этом пишет WSJ со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах.

Официальные лица США и генсек ООН Антонио Гуттереш изучают возможный маршрут экспорта украинского зерна: на север по железной дороге через Беларусь в литовский порт Клайпеда.

В качестве стимула для белорусского лидера Александра Лукашенко чиновники предполагают отмену санкций по производству калийных удобрений на полгода, пишет издание.

США ввели санкции, связанные с калийными удобрениями, в прошлом году в ответ на то, что власти Беларуси спровоцировали миграционный кризис и подавили оппозицию.

Вашингтон и его западные союзники обвиняют РФ в препятствовании экспорту российских удобрений, указывая на то, что санкции США против Москвы не препятствуют торговле удобрениями и другими гуманитарными и сельскохозяйственными продуктами.

Напомним, США совместно с европейскими союзниками пытаются разработать маршруты для вывоза украинской пшеницы и кукурузы из страны после того, как Россия заблокировала украинские корабли с зерном, которое является жизненно важным для поставки продовольствия по всему миру, в частности для Африки и Ближнего Востока.

По оценкам ООН, более одной пятой населения Земли — до 1,7 млрд человек — столкнутся с голодом и нищетой в результате полномасштабной войны РФ против Украины и связанного с ней блокирования экспорта продовольствия из этих стран.

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