США хотят выделить 11 млрд долларов, чтобы предотвратить глобальный голод

Это – кризис для всего мира.

Белый дом вместе с Конгрессом работает над возможностью утверждения пакета реагирования на угрозы глобальной продовольственной безопасности, который будет предусматривать выделение $11 миллиардов в течение следующих трех лет.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд, — пишет Укринформ.

«Мы готовы обеспечить более $1 миллиарда в течение следующих месяцев для гуманитарной поддержки тех стран, которые пострадали от неспровоцированной войны России против Украины и (для реагирования – ред.) на масштабные последствия для всего мира. Мы работаем с Конгрессом над тем, чтобы инвестировать более $11 миллиардов в течение следующих трех лет, чтобы реагировать на угрозы продовольственной безопасности», – сказала посол.

Ситуация с голодом, в частности в странах Африки и Ближнего Востока, в последнее время оставалась сложной, но с тех пор, как Россия начала блокировать критически важные порты в Украине и уничтожать гражданскую инфраструктуру, в том числе зернохранилища, угроза голода в этих регионах стала реальнее.

«Это – кризис для всего мира, и потому он касается ООН. На нас лежит ответственность за миллионы людей, которые не знают, где найти еду, как прокормить свои семьи», — подчеркнула Томас-Гринфилд.

На международном уровне продолжаются дискуссии о возможностях установления гуманитарных коридоров для транспортировки пищевых продуктов.

"Мы знаем, что Черное море заминировано, россияне в дальнейшем не дают украинским судам зайти или выйти", — добавила посол.

По ее словам, эти вопросы поднимал в контактах с российской стороной лично генсек ООН.

Напомним, что Украина на встрече послов G7 назвала необходимым создание влиятельной Организации стран-экспортеров зерновых, которая реагировала бы на мировые вызовы на рынке.

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