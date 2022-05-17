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США хочуть виділити 11 млрд доларів, щоб запобігти глобальному голоду

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США хочуть виділити 11 млрд доларів, щоб запобігти глобальному голоду

30 грудня 2020 року у потягу Рахів-Харків пасажир забув валізу з 19 тисячами доларів / Фото: Pexels

Це - криза для всього світу.

Білий дім разом з Конгресом працює над можливістю затвердження пакету реагування на загрози глобальній продовольчій безпеці, який передбачатиме виділення $11 мільярдів упродовж наступних трьох років.

Про це заявила постійна представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд, - пише Укрінформ. 

«Ми готові забезпечити понад $1 мільярда впродовж наступних місяців для гуманітарної підтримки тих країн, які постраждали від неспровокованої війни Росії проти України, та (для реагування – ред.) на масштабні наслідки для всього світу. Ми працюємо з Конгресом над тим, щоб інвестувати понад $11 мільярдів упродовж наступних трьох років, щоб реагувати на загрози продовольчій безпеці», - сказала посол.

Ситуація з голодом, зокрема в країнах Африки й Близького Сходу, останнім часом залишалася складною, але відколи Росія почала блокувати критично важливі порти в Україні та знищувати цивільну інфраструктуру, в тому числі зерносховища, загроза голоду в цих регіонах стала реальнішою.

«Це - криза для всього світу, і тому вона стосується ООН. На нас лежить відповідальність за мільйони людей, які не знають, де знайти їжу, як прогодувати власні родини», - підкреслила Томас-Грінфілд.

На міжнародному рівні тривають дискусії щодо можливостей встановлення гуманітарних коридорів для транспортування харчових продуктів. 

«Ми знаємо, що Чорне море заміноване, росіяни надалі не дають українським суднам зайти або вийти», - додала посол.

За її словами, ці питання порушував у контактах з російською стороною особисто генсек ООН. 

Нагадаємо, що Україна на зустрічі послів G7 назвала необхідним створення впливової Організації країн-експортерів зернових, яка б реагувала на світові виклики на ринку.   

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