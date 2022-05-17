США хочуть виділити 11 млрд доларів, щоб запобігти глобальному голоду

30 грудня 2020 року у потягу Рахів-Харків пасажир забув валізу з 19 тисячами доларів / Фото: Pexels

Це - криза для всього світу.

Білий дім разом з Конгресом працює над можливістю затвердження пакету реагування на загрози глобальній продовольчій безпеці, який передбачатиме виділення $11 мільярдів упродовж наступних трьох років.

Про це заявила постійна представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд, - пише Укрінформ.

«Ми готові забезпечити понад $1 мільярда впродовж наступних місяців для гуманітарної підтримки тих країн, які постраждали від неспровокованої війни Росії проти України, та (для реагування – ред.) на масштабні наслідки для всього світу. Ми працюємо з Конгресом над тим, щоб інвестувати понад $11 мільярдів упродовж наступних трьох років, щоб реагувати на загрози продовольчій безпеці», - сказала посол.

Ситуація з голодом, зокрема в країнах Африки й Близького Сходу, останнім часом залишалася складною, але відколи Росія почала блокувати критично важливі порти в Україні та знищувати цивільну інфраструктуру, в тому числі зерносховища, загроза голоду в цих регіонах стала реальнішою.

«Це - криза для всього світу, і тому вона стосується ООН. На нас лежить відповідальність за мільйони людей, які не знають, де знайти їжу, як прогодувати власні родини», - підкреслила Томас-Грінфілд.

На міжнародному рівні тривають дискусії щодо можливостей встановлення гуманітарних коридорів для транспортування харчових продуктів.

Також читайте Боррель запевнив, що ЄС допоможе Україні експортувати зерно попри морську блокаду

«Ми знаємо, що Чорне море заміноване, росіяни надалі не дають українським суднам зайти або вийти», - додала посол.

За її словами, ці питання порушував у контактах з російською стороною особисто генсек ООН.

Нагадаємо, що Україна на зустрічі послів G7 назвала необхідним створення впливової Організації країн-експортерів зернових, яка б реагувала на світові виклики на ринку.

Читайте також:

Росіяни вивозять зерно з окупованих територій України (жестовою мовою)