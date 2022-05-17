Воздушная тревога раздается на востоке и юге Украины: все в укрытие! (карта)

Воздушная тревога раздается на востоке и юге Украины: все в укрытие! (карта)

Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие.

В 2:45, 17 мая воздушная тревога объявлена почти во всех восточных и южных областях Украины.

Нужно немедленно следовать в укрытие!

Воздушная тревога на 2.14 длится почти по всей территории Украины — кроме Херсонской области и Крыма.

Сначала воздушные тревоги звучали на западе, а теперь – на юге и востоке Украины.

Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие. Берегите себя!

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Полтавская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Сумская области – обратите внимание на сигнал воздушной тревоги.

Напомним, что ранее сообщалось, что во Львове ночью раздавались взрывы. Местные жители сообщили ТСН.ua о минимум двух взрывах, впоследствии прозвучали еще несколько.

Однако подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет.

Напомним, в Херсонской и Николаевской оккупанты укрепляют свои позиции и не идут в наступление.

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