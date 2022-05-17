Во Львове среди ночи слышны взрывы

Во Львове раздаются взрывы. Местные жители сообщили ТСН.ua о минимум двух взрывах, впоследствии прогремели еще несколько.
О взрывах во Львове подтвердил и мэр города Андрей Садовый.
"Во Львове слышны взрывы. Все оставайтесь в укрытии!", — отметил Садовый.
Никаких деталей об этих взрывах во Львове пока нет.
В большинстве областей Украины в ночь на 17 мая объявлена воздушная тревога – находитесь в укрытиях!
Читайте также:
- Как выехать из Львова 17 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу
- Ее смелость поражает: первая украинка в Конгрессе США посетила прифронтовые районы и Львов.
- Во Львовской области задержали главного врача, который продавал мужчинам справки для выезда за границу