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Во Львове среди ночи слышны взрывы

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Во Львове среди ночи слышны взрывы

Львов, иллюстративный фото / Фото: Getty Images

Во Львове раздаются взрывы. Местные жители сообщили ТСН.ua о минимум двух взрывах, впоследствии прогремели еще несколько.

О взрывах во Львове подтвердил и мэр города Андрей Садовый.

"Во Львове слышны взрывы. Все оставайтесь в укрытии!", — отметил Садовый.

Никаких деталей об этих взрывах во Львове пока нет.

В большинстве областей Украины в ночь на 17 мая объявлена воздушная тревога – находитесь в укрытиях!

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