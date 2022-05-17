Зеленский назвал "основную мишень для оккупантов"

На Востоке Украины продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты сильнее всего бьют из оружия в районе Северодонецка и других городов Донецкой и Луганской областей.

Об этом в видеообращении в ночь на 17 мая сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Вооруженные Силы Украины сдерживают постоянные атаки по тем направлениям, где Россия еще пытается наступать. Северодонецк и другие города Донбасса все еще остаются основной мишенью для оккупантов. Делаем все, чтобы защитить нашу землю и наших людей", — отметил Зеленский.

В то же время президент сообщил, что раненых украинских защитников Мариуполя, героически державших оборону на заводе "Азовсталь", удалось вывезти из блокады.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила детали о начале операции по спасению бойцов из "Азовстали". Она рассказала, что 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор было доставлено в Оленовку. Для дальнейшего возвращения домой будет осуществлена процедура обмена.

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