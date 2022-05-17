У Львові посеред ночі чути вибухи

У Львові лунають вибухи. Місцеві мешканці повідомили ТСН.ua про щонайменше два вибухи, згодом пролунали ще кілька.
Про вибухи у Львові підтвердив і мер міста Андрій Садовий.
"У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укритті!", - зазначив Садовий.
Жодних деталей про ці вибухи у Львові поки що немає.
У більшості областей України в ніч проти 17 травня оголошена повітряна тривога - перебувайте в укриттях!
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