Гороскоп на 23 мая для всех знаков Зодиака: день раздражения и агрессии

Гороскоп на 23 мая для всех знаков Зодиака: день раздражения и агрессии

День повышенной раздражительности и агрессивности, которые, начавшись с утра, к вечеру будет нарастать, как снежный ком.

Не стоит посещать места большого скопления людей и выяснять отношения с незнакомыми, неадекватными людьми – лучше пройти мимо, не встревая в конфликт. Самое главное в это время – сохранять душевный покой, что будет не так просто, как может показаться на первый взгляд, однако оправдает себя на все сто процентов.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 мая для Овнов

Могут поднять голову инстинкты, которые будут подталкивать к нездоровым излишествам – например, перееданию: необходимо противиться им, если, конечно, вы не хотите поставить крест на своей фигуре.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 мая для Тельцов

Вам необходимо контролировать каждое свое слово, в противном случае под влиянием эмоций можно будет наговорить такого, за что впоследствии придется долго извиняться – особенно это касается близких людей.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 мая для Близнецов

Желательно избегать общения с людьми, которые способны на вспышки раздражения и агрессии, особенно если они будут под воздействием алкоголя – неизвестно, чего от них можно ожидать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 мая для Раков

Конфликта, который вероятен в отношениях с близким человеком, можно избежать, если максимально сократить общение с ним: придумайте достоверный предлог и перенесите встречу с ним на другой день.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 мая для Львов

День, несмотря на его будний статус, лучше посвятить отдыху: от работы в это время будет крайне мало толку, а вот восстановить силы и подпитаться энергией от природы или искусства можно и нужно.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 мая для Дев

Будьте осторожны с людьми, которые пообещают редкую возможность за незначительную цену приобрести более чем ценную вещь – скорее всего, это мошенники, от "услуг" которых нужно отказаться.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 мая для Весов

Новый знакомый, который – с большой долей вероятности – появится в вашем окружении в это время, будет претендовать на важную роль в вашей карьере, а затем, возможно, и в личной жизни.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 мая для Скорпионов

Не стоит поддаваться соблазну закончить важный проект за несколько дней, тем более что до его завершения осталось совсем немного – повремените, и вы получите совсем другой – потрясающий – результат.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 мая для Стрельцов

Не стоит хвататься за множество дел сразу, лучше определить одно – наиболее важное и предпочтительное – направление и посвятить все время, старание и силы на его разработку.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 мая для Козерогов

Чем завершится небольшой конфликт между близкими людьми, будет зависеть только от вас: если сможете погасить его на начальной стадии, негативного влияния на моральный климат в семье он не окажет.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 мая для Водолеев

Прислушиваясь к мнению других людей, вы не только сохраните с ними добрые приятельские отношения, но и узнаете много нового, что, вполне возможно, пригодится вам в жизни.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 мая для Рыб

Стена непонимания, которая может возникнуть в этот день между вами и окружающими людьми, с большой долей вероятности помешает договоренностям – как профессионального, так и личного свойства.

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