Церковный календарь на 23 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 23 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 23 мая в церковном календаре

23 мая – день памяти апостола Симона Зилота. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 23 мая – день памяти апостола Симона Зилота

В понедельник, 23 мая 2022 года, в церковном календаре чтят память апостола Симона Зилота. Также он известен под именем Симон Кананий. Это один из 12 апостолов, избранных Иисусом Христом. В переводе с греческого языка "Зилот" означает "ревнивец". Это свидетельствует о том, что этот человек отличался разумной ревностью к вере и Богу.

Согласно исследователям, Симон Зилот был одним из женихов на свадьбе, где Иисус Христос превратил воду в вино. Когда Сын Божий вознесся на небо, апостол проповедовал во многих странах. По некоторым пересказам он также был епископом Иерусалима, а после разрушения города Титом Флавием попытался возвратиться со своей общиной вспять.

По одной информации, умер в Персии, но другие исследователи считают его местом смерти Британию. Часто Симона Зилота изображают на иконах с пилой в руках. Все из-за легенды, что он умер мученической смертью — его заживо распилили пополам.

Церковный календарь на 23 мая: видео

Народные приметы

Если у Симонов день дождь – будет ненастное лето.

На небе видны кучевые облака, значит впереди вас ждут теплые и солнечные дни.

Птичье пение слышно до рассвета – к дождю.

Что нельзя делать 23 мая