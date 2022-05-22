Церковний календар на 23 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 23 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 23 травня в церковному календарі

23 травня — день пам'яті апостола Симона Зилота. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 23 травня — день пам'яті апостола Симона Зилота

У понеділок, 23 травня 2022 року, в церковному календарі вшановують пам'ять апостола Симона Зилота. Також він відомий під іменем Симон Кананій. Це один з 12 апостолів, які були обрані Ісусом Христом. В перекладі з грецької мови "Зилот" означає "ревнивець". Це свідчить про те, що цей чоловік відрізнявся розумною ревнивістю до віри та до Бога.

Згідно з дослідниками, Симон Зилот був одним із наречених на весіллі, де Ісус Христос перетворив воду на вино. Коли Син Божий вознісся на небо, апостол проповідував в багатьох країнах. За деякими переповідями він також був єпископом Єрусалима, а після зруйнування міста Титом Флавієм спробував повернутися зі своєю громадою назад.

За однією інформацією помер в Персії, але інші дослідники вважають його місцем смерті Британію. Часто Симона Зилота зображують на іконах з пилкою в руках. Все через легенду, що він помер мученицькою смертю — його живцем розпиляли навпіл.

Церковний календар на 23 травня: відео

Народні прикмети

Якщо у Симонів день дощить — буде непогоже літо.

На небі видно купчасті хмари, значить попереду на вас чекають теплі і сонячні дні.

Пташині співи чутно до світанку — до дощу.

Що не можна робити 23 травня