США и ЕС разрабатывают план вывоза украинского зерна

США совместно с европейскими союзниками пытаются разработать маршруты для вывоза украинской пшеницы и кукурузы из страны после того, как Россия заблокировала украинские корабли с зерном, жизненно важным для поставки продовольствия по всему миру, в частности в Африку и на Ближний Восток.

Возможные маршруты для экспорта изучаются и обрабатываются независимо от того, согласится ли Россия на них или нет.

Об этом американские и европейские дипломаты рассказали CNN.

"Не существует панацеи для решения этой сложной проблемы, и официальные лица рассматривают широкий спектр вариантов безопасной доставки продовольственного экспорта по железной дороге, морю и воздуху", — заявили чиновники.

По словам дипломатов, госсекретарь США Энтони Блинкен созывает совещание министров по вопросам продовольственной безопасности и возглавит дискуссию по этому вопросу в ООН в Нью-Йорке в среду и четверг.

По данным Государственного департамента США, до войны поставки пшеницы из России и Украины составили почти 30% мировой торговли, а Украина является четвертым в мире экспортером кукурузы и пятым по величине экспортером пшеницы. Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций, которая помогает бороться с глобальной продовольственной безопасностью, ежегодно закупает около половины пшеницы в Украине и предупреждает об ужасных последствиях, если украинские порты не будут открыты.

Напомним, по оценкам ООН, более одной пятой населения Земли — до 1,7 млрд человек — столкнутся с голодом и нищетой в результате полномасштабной войны РФ против Украины и связанного с ней блокирования экспорта продовольствия из этих стран.

Накануне стало известно, что Европейский Союз поможет Украине вывезти для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате российской военной агрессии.

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