США та ЄС розробляють план вивезення українського зерна

США спільно з європейськими союзниками намагаються розробити маршрути для вивезення української пшениці та кукурудзи з країни після того, як Росія заблокувала українські кораблі з зерном, яке є життєво важливим для постачання продовольства по всьому світу, зокрема для Африки та Близького Сходу.

Можливі маршрути для експорту вивчаються та опрацьовуються незалежно від того, погодиться на них Росія чи ні.

Про це американські та європейські дипломати розповіли CNN.

"Не існує панацеї для вирішення цієї складної проблеми, і офіційні особи розглядають широкий спектр варіантів безпечної доставки продовольчого експорту залізницею, морем і повітрям", – заявили чиновники.

За словами дипломатів, держсекретар США Ентоні Блінкен скликає нараду міністрів з питань продовольчої безпеки та очолить дискусію з цього питання в ООН у Нью-Йорку в середу та четвер.

За даними Державного департаменту США, до війни постачання пшениці з Росії та України становило майже 30% світової торгівлі, а Україна є четвертим у світі експортером кукурудзи та п’ятим за величиною експортером пшениці. Всесвітня продовольча програма Організації Об’єднаних Націй, яка допомагає боротися з глобальною продовольчою безпекою, щороку закуповує близько половини пшениці в Україні і попереджає про жахливі наслідки, якщо українські порти не будуть відкриті.

Нагадаємо, за оцінками ООН, більше однієї п'ятої населення Землі - до 1,7 млрд людей - зіткнуться з голодом та злиднями внаслідок повномасштабної війни РФ проти України та пов'язаного з нею блокування експорту продовольства з цих країн.

Напередодні стало відомо, що Європейський Союз допоможе Україні вивезти для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.

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