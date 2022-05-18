З Днем резервіста 2022: привітання та картинки українською

18 травня 2022 року в Україні - День резервіста. Подія досить молода, адже вона була започаткована п'ятим президентом України Петром Порошенко 19 квітня 2019 року. ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем резервіста та картинки українською мовою.

З Днем резервіста 2022: привітання в прозі

День резервіста — свято тих, хто сумлінно виконав свій конституційний обов’язок, проявив відвагу, героїзм та стійкість під час захисту незалежності та територіальної цілісності України, і сьогодні вони знову стали на захист неньки України. Українські резервісти, загартовані в боях із російським агресором, не раз підтвердили свою готовність захистити Батьківщину. Ми бажаємо вам лише перемог: не лише на фронті, але й у своєму житті.

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З Днем резервіста! Пам'ятайте, що українці завжди розраховують на Вашу підтримку та досвід, набутий у запеклих боях із російським агресором. Ваш патріотизм та відданість справі й надалі залишатимуться надійним підґрунтям обороноздатності нашої держави. Бажаю Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, щастя та добробуту.

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Щиро вітаємо вас з Днем резервіста! Це свято стало символом поваги громадян України до своїх захисників! Ваш авторитет, мужність і відвага високо цінує кожен українець. Для нас усіх Ви є справжніми героями, які у найскладніших умовах війни отримали бойовий вишкіл та з честю виконуєте свій військовий обов’язок. Преклоняємо перед Вами коліна та щиро дякуємо за все.

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З Днем резервіста! Висловлюю кожному з вас сердечну подяку за взірцеву службу Українському народові, вірність Військовій присязі та постійну готовність до захисту Вітчизни. Віримо в перемогу та у вашу мужність!

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Шановні резервісти! Ви є справжніми героями України, прикладом патріотизму та любові до рідної землі. Кожен українець сьогодні бажає вам якнайскорішого настання миру на нашій Батьківщині, а також добра, здоров’я та родинної злагоди, щастя і нових звершень у благородній справі служіння Україні та її народові! Слава Україні!

Привітання з Днем резервіста: картинки українською

З Днем резервіста: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Днем резервіста: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Днем резервіста: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Днем резервіста: картинки українською / Фото: ТСН.ua