С Днем резервиста 2022: поздравления и картинки на украинском

18 мая 2022 года в Украине – День резервиста. Событие достаточно молодое, ведь оно было создано пятым президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля 2019 года. ТСН.ua подготовил для вас поздравления с Днем резервиста и картинки на украинском языке.

С Днем резервиста 2022: поздравления в прозе

День резервиста – праздник тех, кто добросовестно исполнил свой конституционный долг, проявил отвагу, героизм и стойкость при защите независимости и территориальной целостности Украины, и сегодня они снова стали на защиту матери Украины. Украинские резервисты, закаленные в боях с российским агрессором, не раз подтвердили готовность защитить Родину. Мы желаем вам только побед: не только на фронте, но и в своей жизни.

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С Днем резервиста! Помните, что украинцы всегда рассчитывают на Вашу поддержку и опыт, приобретенный в ожесточенных боях с российским агрессором. Ваш патриотизм и преданность делу и дальше будут оставаться надежной основой обороноспособности нашего государства. Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.

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Поздравляем вас с Днем резервиста! Этот праздник стал символом уважения граждан Украины к своим защитникам! Ваш авторитет, мужество и отвага высоко ценит каждый украинец. Для нас всех Вы являетесь настоящими героями, которые в самых сложных условиях войны получили боевую подготовку и с честью выполняете свой военный долг. Преклоняем перед Вами колени и искренне благодарим за все.

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С Днем резервиста! Выражаю каждому из вас благодарность за образцовую службу Украинскому народу, верность Военной присяге и постоянную готовность к защите Отечества. Верим в победу и в ваше мужество!

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Уважаемые резервисты! Вы являетесь настоящими героями Украины, примером патриотизма и любви к родной земле. Каждый украинец сегодня желает вам скорейшего наступления мира на нашей Родине, а также добра, здоровья и семейного согласия, счастья и новых свершений в благородном деле служения Украине и ее народу! Слава Украине!

Поздравления с Днем резервиста: картинки на украинском

С Днем резервиста: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

С Днем резервиста: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

З Днем резервіста: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Днем резервіста: картинки українською / Фото: ТСН.ua