"Вы сейчас бомбите детей": президент Финляндии жестко поговорил с Путиным

"Вы сейчас бомбите детей": президент Финляндии жестко поговорил с Путиным

Президент Финляндии Саули Нииностио в разговоре с диктатором Путиным сказал ему, что военные его армии пытали, изнасиловали и убивали мирных украинцев. На что глава РФ просто промолчал.

Недавно президент Финляндии звонил по телефону Путину, чтобы обсудить намерения его страны присоединиться к НАТО. Он подчеркнул, что к такому шагу Финляндия вынуждена прибегнуть из-за нападения РФ на Украину.

Об этом финский лидер рассказал в интервью SVT.

Нииносто говорит, что он поднял тему зверств оккупантов в Украине. Но, по его словам, у главы Кремля "было объяснение" военным действиям армейцам РФ на украинском Донбассе.

"Вы сейчас бомбите детей, женщин, людей в Киеве, Харькове, Мариуполе, которые не имеют никакого отношения к Донбассу", – заявил Нииностио во время беседы.

По его словам, Путин на обвинение "ответил" простым молчанием.

Как сообщалось, 14 мая лидер Финляндии провел разговор с Путиным по поводу намерения его страны стать членом НАТО.

Напомним, в НАТО спрогнозировали время решающей фазы войны в Украине.

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