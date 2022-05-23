РФ готується "на всіх фронтах": Маляр попередила про загрозу з Білорусі та Придністров'я

РФ готується "на всіх фронтах": Маляр попередила про загрозу з Білорусі та Придністров'я

Загроза подальшого використання території Білорусі та невизнаного Придністров'я для завдання ударів по Україні досі існує.

Росія "на всіх фронтах" готується для можливих ударів і провокацій, проте Україна знає про ці загрози і готується до всіх сценаріїв.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Ведуча: "Білорусь продовжує військові навчання на кордоні. Там зафіксували рух "Іскандерів" у бік українського кордону. Разом з тим Лукашенко звернувся до генсека ООН, де запевнив, що Білорусь не є агресором. Чи зберігається нині загроза з боку Білорусі?"

Маляр: "Одразу спростую, що Білорусь не є агресором. Річ у тому, що, згідно з нормами міжнародного права, країна, яка дає свою територію третій країні - агресору, наразі Росії - для здійснення агресії проти іншої держави, так само є співучасником цього міжнародного злочину - агресії, а простою побутовою мовою - війни. Тому Білорусь повинна розуміти, що вони так само на сьогодні, даючи свою територію, є причетною до цієї війни в прямому сенсі".

Заступниця міністра оборони попередила, що загроза подальшого використання території Білорусі для завдання ударів по Україні не зникла.

Так само існує ризик, що Кремль використає територію Придністровського регіону Молдови у війні з Україною.

"Росія дійсно, як кажуть, на всіх фронтах готується для можливих і ударів, і маневрів, і для того, щоб здійснювати там подальшу ескалацію. Ми про всі ці загрози знаємо і власне готуємося до всіх сценаріїв", - підсумувала Маляр.

Раніше Ганна Маляр розповіла про ситуацію на сході та півдні. Там точаться бойові дії і ситуація там вкрай складна.

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