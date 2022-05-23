"Ми – не агресори": Лукашенко написав листа генсеку ООН Антоніу Гутеррешу

У своєму посланні Олександр Лукашенко запевнив генерального секретаря ООН, що Білорусь готова до прямих зустрічей та інших кроків.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко написав листа генсеку ООН Антоніу Гутеррешу.

Про це повідомило білоруське агентство БелТА.

Лист було передано голові ООН 18 травня.

Ось його фрагмент: "Ми – не агресори, як нас намагаються уявити деякі держави. Білорусь ніколи не була ініціатором будь-яких війн чи конфліктів. Але ми й не зрадники. Для нас важливі чесність та порядність у стосунках. Наша позиція полягає в тому, що занепокоєння та інтереси будь-якої країни, будь то одна восьма частина суші або острівна держава, повинні бути почуті всіма!"

У своєму посланні Олександр Лукашенко запевнив генерального секретаря ООН, що Білорусь готова до прямих зустрічей та інших кроків.

Нагадаємо, у розвідці Британії пояснили, чому Лукашенко боїться прямої участі у війні в Україні. Попри чутки, безпосередньої участі у війні Білорусь, поки що не брала. Лукашенко, як зазначається, намагається уникнути того, щоб країни Заходу не запроваджували наступних санкцій проти його режиму.

Раніше Лукашенко повідомив, що Білорусь придбала в Росії "потрібну кількість" ракетних комплексів "Іскандер" і С-400. Питання купівлі узгоджували особисто з Володимиром Путіним.

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