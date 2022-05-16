У розвідці Британії пояснили, чому Лукашенко боїться прямої участі у війні в Україні

У розвідці Британії пояснили, чому Лукашенко боїться прямої участі у війні в Україні

Диктатор Білорусі Лукашенко намагається балансувати між своєю підтримкою РФ та бажанням уникнути прямої військової участі білоруських військ у війні, яку розпочав Путін.

Білоруська територія використовувалася Кремлем як плацдарм для початкового наступу Росії на Київ і Чернігів. Росія також здійснила повітряні вильоти та ракетні удари з Білорусі.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Після навчань на початку цього місяця Білорусь оголосила про розгортання сил спецоперацій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів ППО, артилерії та ракетних військ на полігонах на на заході країни.

Як зазначають британські розвідники, потенційна загроза на північно-західному кордоні, імовірно, зафіксує певну кількість українських військ, щоб вони не змогли бути перенаправленні для підтримки операцій проти військ РФ на Донбасі.

Утім, попри чутки, безпосередньої участі у війні Білорусь, поки що не брала. Лукашенко, як зазначається, намагається уникнути того, щоб країни Заходу не запроваджували наступних санкцій проти його режиму.

"Лукашенко, ймовірно, балансує підтримку російського вторгнення з бажанням уникнути прямої військової участі з ризиком західних санкцій, українською помсти та можливим невдоволенням білоруськими військовими", - йдеться в повідомленні.