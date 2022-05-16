ЗСУ за добу знищили 11 повітряних цілей окупантів

Російські загарбники втратили гелікоптери, БпЛА та крилаті ракети.
Збройні Сили України продовжують знищувати військову техніку російської армії.
Так, 15 травня 2022 року знищено 11 повітряних цілей російських окупантів.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
За добу росіяни втратили:
- 2 гелікоптери;
- 7 БпЛА (ОТР);
- 2 крилаті ракети.
Нагадаємо, на Запоріжжі ЗСУ добряче поколошматили окупантів: знищено 15 ворожих БМП та 37 солдатів.
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