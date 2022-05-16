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ВСУ за сутки уничтожили 11 воздушных целей оккупантов

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ВСУ за сутки уничтожили 11 воздушных целей оккупантов

Фото: Associated Press

Российские захватчики потеряли вертолеты, БпЛА и крылатые ракеты.

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать военную технику российской армии.

Так, 15 мая 2022 года уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

За сутки россияне потеряли:

  • 2 вертолеты;
  • 7 БпЛА (ОТР);
  • 2 крылатые ракеты.

Напомним, на Запорожье ВСУ изрядно поколошматили оккупантов: уничтожены 15 вражеских БМП и 37 солдат.

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