Росія націоналізувала заводи Renault: будуть випускати електромобілі

Французька група Renault пішла з Росії. Заводи "АвтоВАЗу" в Тольятті й Іжевську, що належали французам, перейшли у власність РФ.

Після того, як з Росії пішли сотні відомих брендів і компаній, росіяни намагаються запустити власне виробництво. Буквально на днях стало відомо, що тепер росіяни питимуть "Комі Колу", напевно, нічим не гіршу за оригінальний напій. А вироблятимуть її аж у Сиктивкарі.

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Як з’ясувалося, Росія не збирається зупинятися на досягнутому. Сьогодні, 16 травня, мер Москви Сергій Собянін абсолютно серйозно заявив, що влада має намір відновити виробництво легкових машин під історичним брендом "Москвич".

“Іноземний власник вирішив закрити московський завод “Рено”. Це його право, але ми не можемо допустити, щоб багатотисячний трудовий колектив залишився без роботи”, — сказав він.

Основним партнером відродженого заводу "Москвич" стане КамАЗ. На першому етапі буде організовано виробництво класичних автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння.

Фото: Associated Press

Однак найцікавіше, що у майбутньому в Москві будуть виробляти електромобілі.

Напередодні стало відомо, що французька група Renault пішла з Росії. Заводи "АвтоВАЗу" в Тольятті й Іжевську, що належали французам, перейшли у власність російського уряду, а московський завод – у власність мерії міста, повідомило Міністерство промисловості й торгівлі РФ.

Renault отримала шестирічний опціон на зворотний викуп своєї частки в "АвтоВАЗ", якщо захоче повернутися.

Російський ринок був другим за величиною для Renault. Наприкінці 2021 року компанія оцінювала свій бізнес у країні в $2,4 млрд. Близько десятої частини свого виторгу французький автовиробник отримав від продажу в Росії.

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