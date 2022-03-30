Автогігант Renault шукає спосіб залишити ринок Росії

Ринок РФ є другим за величиною для Renault.

Французький автовиробник Renault розглядає можливість передачі своєї 68% частки в “АвтоВАЗ” російському інвестору як спосіб залишити ринок РФ.

Про це пише "Форбс" з посиланням на Bloomberg.

Передача частки допомогла б звільнити автовиробника від юридичної відповідальності перед російським бізнесом з виробництва Lada та його 45-тисячним персоналом, зазначають джерела видання. Renault вважає такий варіант виходу з “АвтоВАЗу” прийнятним, але передати частку іншому співвласнику — “Ростеху” — компанія не може, оскільки російська держкоропорація перебуває під санкціями.

Жодних рішень поки що не прийнято, зазначають джерела видання.

Нагадаємо, минулого тижня Renault призупинив роботу на своєму заводі в Москві через брак деталей.

У 2021 році "АвтоВАЗ" продав 350 000 авто, принісши Renault 12% виручки (€186 млн). Загалом Renault має три заводи у Росії, а частка російського ринку складає 8% у загальній виручці компанії. Renault збирає у Росії кросовери Duster, Arkana та Kaptur, а також позашляховик Nissan Terrano.

Ринок РФ є другим за величиною для Renault. Наприкінці минулого року компанія оцінила російський бізнес у $2,4 млрд.

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