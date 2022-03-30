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У Києві хочуть відновити прокат електросамокатів та велосипедів

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У Києві хочуть відновити прокат електросамокатів та велосипедів

Twitter/Офіс президента України

Громадський транспорт працює в обмеженому режимі.

У Києві місцева влада закликає українських підприємців, які у довоєнний час надавали послуги із прокату електросамокатів та велосипедів, відновити роботу. 

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

На сьогодні столичний громадський транспорт працює в обмеженому режимі, його рух організовано у тих місцях де можна це зробити. 

Альтернативою для переміщення на коротких відстанях можуть стати самокати та велосипеди, пояснили в КМДА.

Нагадаємо, що з 30 березня у Києві для громадського транспорту відкривається Південний міст.

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