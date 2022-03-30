В Киеве хотят возобновить прокат электросамокатов и велосипедов: КГГА обратилась к предпринимателям

В Киеве хотят возобновить прокат электросамокатов и велосипедов: КГГА обратилась к предпринимателям

Общественный транспорт работает в ограниченном режиме.

В Киеве местные власти призывают украинских предпринимателей, которые в довоенное время оказывали услуги по прокату электросамокатов и велосипедов, возобновить работу.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

На сегодняшний день столичный общественный транспорт работает в ограниченном режиме, его движение организовано в тех местах, где можно это сделать.

Альтернативой для перемещения на коротких расстояниях могут стать самокаты и велосипеды, пояснили в КГГА.

Напомним, с 30 марта в Киеве для общественного транспорта открывается Южный мост.

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