Автогигант Renault ищет способ покинуть рынок России

Рынок РФ является вторым по величине для Renault.

Французский автопроизводитель Renault рассматривает возможность передачи своей 68% доли в АвтоВАЗ российскому инвестору как способ покинуть рынок РФ.

Об этом пишет "Форбс" со ссылкой на Bloomberg.

Передача части помогла бы освободить автопроизводителя от юридической ответственности перед российским бизнесом по производству Lada и его 45-тысячным персоналом, отмечают источники издания. Renault считает такой вариант выхода из “АвтоВАЗа” приемлемым, но передать долю другому совладельцу – “Ростеху” – компания не может, поскольку российская госкорпорация находится под санкциями.

Никаких решений пока не принято, отмечают источники издания.

Напомним, на прошлой неделе Renault приостановил работу на своем заводе в Москве из-за нехватки деталей.

В 2021 году "АвтоВАЗ" продал 350 тысяч авто, принеся Renault 12% выручки (186 млн евро). В общей сложности Renault имеет три завода в России, а доля российского рынка составляет 8% в общей выручке компании. Renault собирает в России кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur, а также внедорожник Nissan Terrano.

Рынок РФ является вторым по величине для Renault. В конце прошлого года компания оценила российский бизнес в $2,4 млрд.

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