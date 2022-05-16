В Одеській області пролунали вибухи

В Одесі та області були чути вибухи, а також видно дим.

Про це повідомляють користувачі соцмереж та телеграм-канали.

Так, зазначається, що звуки вибухів було чути у селищі Таїрове під Одесою. Суспільне з посиланням на міську раду Білгород-Дністровського району також повідомило про дим, який ймовірно був наслідком вибуху.

Офіційно наразі інформації про вибухи у регіоні немає.

Водночас у низці областей, зокрема і в Одеській перед цим була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 82-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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