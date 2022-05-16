В Одесской области прогремели взрывы

В Одессе и области были слышны взрывы, а также виден дым.

Об этом сообщают пользователи соцсетей и телеграм-каналы.

Так, отмечается, что звуки взрывов были слышны в поселке Таирово под Одессой. Суспильне со ссылкой на городской совет Белгород-Днестровского района также сообщило о дыме, который, вероятно, был следствием взрыва.

Официально в настоящее время информации о взрывах в регионе нет.

В то же время в ряде областей, в том числе и в Одесской, перед этим была объявлена воздушная тревога.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 82-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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