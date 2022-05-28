США направят в Украину новейшие РСЗО, в том числе HIMARS – WSJ

Белый дом одобрил поставки реактивных систем залпового огня большой дальности Украине M31 GMLRS — вооружение включат в следующий пакет американской военной помощи.

Ожидается, что РСЗО помогут Вооруженным Силам Украины в боях на Донбассе.

Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на официальные лица США.

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О передаче тяжелого вооружения Штаты объявят на следующей неделе, сказал один из собеседников издания. Чиновники не уточнили, какие именно ракеты к РСЗО получит Украина, однако Пентагон чаще всего использует блоки M31 GMLRS — высокоточное оружие со спутниковой наводкой, способное нести ракеты, мощность которых эквивалентна 500-фунтовой авиабомбе (около 226 кг — ред.). Дальность полета составляет более 64 километров, что значительно превышает радиус действия любой из артиллерийских машин, используемых украинской армией.

Также, согласно планам администрации президента США Джо Байдена, в пакет помощи добавят РСЗО HIMARS, которые передвигаются на шасси колесных грузовиков, сообщили изданию американские чиновники.

Журналисты отметили, что HIMARS способна переносить шесть ракет M31 или одну большую управляемую ракету, а также быстро передвигаться после выстрела.

Блок предварительно загруженных в одноразовые пусковые трубы ракет может легко устанавливаться на грузовике. В российских артиллерийских системах ракеты должны загружаться по одной, поэтому преимущество в этом вопросе будет на украинской стороне. Все шесть ракет можно запустить в течение секунд и они способны нанести противнику такой же ущерб, как авиационный удар управляемыми боеприпасами.

О необходимости такого вооружения говорили украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, президент Владимир Зеленский и другие украинские политики. По их мнению, именно эти системы могут изменить ход войны.

"Сколько времени мы боремся, чтобы Украине предоставили все оружие, которое необходимо, чтобы изменить характер боев и начать двигаться быстрее и увереннее к изгнанию оккупантов. Все оружие, включая MLRS. С теми системами, которые реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию .Мы уверены, что благодаря нашим усилиям мы все же будем услышаны", — сказал Зеленский.