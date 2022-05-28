США направлять до України новітні РСЗВ, зокрема HIMARS – WSJ

Білий дім схвалив постачання реактивних систем залпового вогню великої дальності Україні M31 GMLRS — озброєння включать до наступного пакета американської військової допомоги.

Очікують, що РСЗВ допоможуть Збройним Силам України в боях на Донбасі.

Про це повідомило видання New York Times із посиланням на офіційних осіб США.

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Про передачу важкого озброєння Штати оголосять наступного тижня, сказав один зі співрозмовників видання. Чиновники не уточнили, які саме ракети до РСЗВ отримає Україна, проте Пентагон найчастіше використовує блоки M31 GMLRS — високоточну зброю з супутниковим наведенням, здатну нести ракети, потужність яких еквівалентна 500-фунтовій авіабомбі (близько 226 кг — ред.). Дальність польоту становить понад 64 кілометри, що значно перевищує радіус дії будь-якої з артилерійських машин, які українська армія використовує зараз.

Також, згідно з планами адміністрації президента США Джо Байдена, до пакета допомоги додадуть РСЗВ HIMARS, які пересуваються на шасі колісних вантажівок, повідомили виданню американські чиновники.

Журналісти зазначили, що HIMARS здатна переносити шість ракет M31 або одну більшу керовану ракету, а також може швидко пересуватися після пострілу.

Блок попередньо завантажених в одноразові пускові труби ракет може легко встановлюватися на вантажівці. В російських артилерійських системах ракети мають завантажуватись по одній, тому перевага в цьому питанні буде на українському боці. Всі шість ракет можна запустити протягом секунд і вони здатні завдати противнику такої ж шкоди, як авіаційний удар керованими боєприпасами.

Про необхідність такого озброєння говорив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, президент Володимир Зеленський та інші українські політики. На їхню думку, саме ці системи можуть змінити перебіг війни.

"Скільки вже часу ми боремося, щоб Україні надали всю зброю, яка необхідна, щоб змінити характер боїв і почати рухатися швидше й більш упевнено до вигнання окупантів. Усю зброю, включно з MLRS. З тими системами, які реально необхідні, щоб зупинити цю агресію. Ми впевнені, що завдяки нашим зусиллям ми все ж таки будемо почуті", – сказав Зеленський.