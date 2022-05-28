ЗСУ проводять контрнаступальні дії на півдні: що відомо

На півдні України Збройні Сили України проводять контрнаступальні дії, ворог зазнає суттєвих втрат та відступає на раніше займані рубежі.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", ситуація на лінії зіткнення має свою динаміку. Внаслідок контрнаступальних дій українських військ росіянам доводиться відступати зі значними втратами та займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах.

Про це йдеться на сторінці ОК "Південь".

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"Бойові дії тривають. Загарбники продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в населених пунктах вздовж адмінмежи Миколаївщини та Херсонщини. Знов атаковано Миколаїв реактивними системами залпового вогню. З відчаю ворог намагається болюче вжалити і знов влучає в житлові квартали. Попередньо, є поранені серед цивільного населення. Інформація уточнюється", - розповіли в ОК "Південь".

Щодо ситуації на тимчасово окупованій Херсонщині, шляхи виїзду на підконтрольні Україні території повністю заблокували. Автівки, якими люди намагаються виїхати з окупованих територій, ретельно фільтрують та повертають назад.

"Не отримавши позитивної реакції світової спільноти на свою заяву про нібито готовність створення гуманітарних коридорів для виведення цивільних суден з заблокованих портів України, рашисти продовжують блокаду. Їх корабельне угруповання лишається без змін, підтримуючи загрозу ракетних ударів. Також високою залишається імовірність атак стратегічною авіацією", - зазначили в оперативному командуванні.

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Місцева влада закликає жителів південних регіонів дотримуватись заходів та алгоритмів безпеки.

"Пильнуйте ситуацію і дії підозрілих осіб, інформуйте компетентні органи, не розголошуйте відомостей про діяльність та переміщення наших підрозділів, не наражайте себе на небезпеку на узбережжі та в інших заборонених для відвідування зонах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, воїни Січеславської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України (ДШВ ЗСУ) знищили російський танк разом з екіпажем.

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