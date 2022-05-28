Українські захисники ліквідували ще одного російського підполковника

Українські військові знищили ще одного російського підполковника, який командував десантно-штурмовим батальйоном окупантів.
Російський підполковник Олександр Досягаєв отримав перше місце у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021".
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковник Олександр Досягаєв. Олександр став найкращим у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія росії-2021", але при зустрічі з українськими воїнами йому це не допомогло", — жартома пишуть у СтратКомі.
Нагадаємо, воїни Січеславської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України (ДШВ ЗСУ) знищили російський танк разом з екіпажем.
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